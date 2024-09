Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A parlare è Daniele Iseppi, già vicesindaco di Pavullo con delega all’Urbanistica e candidato alle prossime elezioni Regionali nella lista di Fratelli d’Italia.



'E un fallimento c’è stato anche sull’altro grande e sbandierato obiettivo sul contenimento del consumo di suolo che la Regione aveva fissato al 3% della superficie del territorio urbanizzato per arrivare ad un saldo zero entro il 2050, come prevede la normativa europea. I dati pubblicati da Legambiente, Ispra e Arpae certificano che l’Emilia-Romagna nel 2021, è la terza regione per incremento di suolo consumato rispetto al 2020 con + 658 ettari. Una tendenza confermata anche nel 2022: in quell’anno, la Regione Emilia-Romagna ha costruito di più rispetto alla media nazionale (+0,30%). A fine 2023,si sono consumati invece 2.175 ettari totali,283 solo nella Provincia di Modena. La nuova legge, quindi, non funziona e va cambiata perché pensata soprattutto per i grandi agglomerati urbani e occorre una nuova impostazione per regolare il territorio rurale, di cui sono per la maggior parte composti i piccoli comuni, soprattutto montani, in cui insistono pesanti vincoli costruttivi, che non incentivano la rigenerazione urbana e il recupero dei vecchi fabbricati agricoli, sempre più abbandonati, vere e proprie cicatrici nel territorio'.