Italexit, domani a Bologna fiaccolata per la Pace fino a San Luca

Domani, mercoledì 15 giugno alle 19, in piazza Della Pace a Bologna, il gruppo regionale di Italexit organizza a Bologna una manifestazione con fiaccolata per la pace.'La manifestazione ha come oggetto la fallimentare gestione del conflitto tra Russia e Ucraina da parte dell’attuale governo italiano - si legge in una nota del partito di Paragone -. La prima fase si svolgerà dalle 19 alle 21 circa con i vari interventi previsti dei relatori, tre dei quali presentano anche i loro libri al pubblico freschi di stampa: Sospesa di Raffaella Regoli, giornalista e reporter televisiva di Fuori dal Coro, Ucraina - Dal Donbass a Maidan di Franco Fracassi, giornalista famoso per i suoi interventi calibrati sul mondo del deep state, Perché il conflitto è Nato di Francesco Amodeo, giornalista d’inchiesta famoso per la Matrix Europea e altri'.Saranno presenti oltre a Francesco Amodeo, Franco Fracassi e Raffaella Regoli (), il dottor Daniele Giovanardi, il professor Alessandro Meluzzi e la coordinatrice regionale Italexit Emilia Romagna Mia Gandini, sotto la conduzione del modenese Robby Giusti.A seguire, intorno alle 21 e fino alle 23, una volta terminati gli interventi, partirà la fiaccolata con le 100 fiaccole che saranno fornite dall’organizzazione e che si snoderà lungo i portici di San Luca, fino alla Basilica di San Luca, seguendo un itinerario fortemente simbolico noto ai bolognesi, quello della salita alla Madonna di San Luca, luogo di pellegrinaggio da sempre.