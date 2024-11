Schlein, appello al popolo PD: 'Usate le vostre rubriche, l'astensione è il nostro nemico'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Schema e registro del suo intervento non variano più di tanto rispetto ai precedenti dell'ultimo periodo. Soprattutto nell'attacco al governo a 360 gradi per almeno il 90 % del suo intervento.A meno di due settimane dal voto, Elly Schlein punta sui temi caldi della campagna elettorale, su tutti la sanità.

L'attacco al governo è netto, la tesi ripetuta è che nel centrodestra ci sia un disegno per portare la sanità pubblica verso quella privata e i conflitti di interesse del sottosegretario alla sanità, socio e promotore dei servizi di una struttura sanitaria privata prr Elly Schlein lo confermerebbero.



'Giorgio Meloni litiga con la calcolatrice - ironizza la segretaria PD - le consigliamo di rifare i conti e si accorgerà di ciò che oggi ha confermato la fondazione Gimbe, ovvero che mancano 19 miliardi anche rispetto agli impegni e i programmi previsti dallo stesso governo, autore - afferma Schlein, di una manovra recessiva che penalizza l'Italia e gli italiani'Poi le crisi industriali a partire dalla Maserati, ma non solo: la segretaria PD è appena tornata da una tappa nel distretto biomedicale, a Medolla.





'Il problema è che questo governo manca totalmente di una politica industriale, di una strategia per affrontare gli enormi costi dell'energia delle industrie che toglie loro competitività rispetto ai concorrenti europei, senza considerare che ha tagliato i fondi per il settore dell'automotive. Non c'era modo peggiore per rispondere allo sciopero generale dei metalmeccanici a Roma'



E non manca l'appello al voto soprattutto per convincere coloro che al voto a tutt'oggi hanno deciso di non andarci. 'Aprite le vostre rubriche di carta o su telefono e parlate di queste elezioni falde almeno 15 persone: 'Dobbiamo vincere l'astensione che penalizza soprattutto la sinistra'



Gi.Ga.