La Camera approva il Dl sul Green Pass: sì della Lega, no solo di Fdi

L'Aula della Camera, dopo quella del Senato, ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Dl green pass con voti 453 favorevoli e 42 contrari (nessun astenuto). Di fatto il no è arrivato solo da Fratelli d'Italia e dai fuoriusciti dei 5 Stelle.Si tratta del provvedimento con il quale è stato introdotto, dal 15 ottobre scorso, l'obbligo dell'esibizione della Certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati, e che doveva essere convertito in legge entro il 20 novembre.L'Assemblea procederà in giornata alla discussione dei relativi ordini del giorno e al via libera definito al provvedimento che non ha subito correzioni rispetto al testo licenziato dal Senato.'La Lega voterà a favore della fiducia al Dl green pass, chi non è d'accordo non voterà' - aveva detto Matteo Salvini ieir a margine della assemblea di Confesercenti.'Con il Dl Green pass arriva la 26esima fiducia del Governo dei migliori. Poco più di venti emendamenti della minoranza hanno indotto il Governo alla ennesima fiducia contro la sua stessa maggioranza, ormai internamente dilaniata e tribalizzata' - aveva commentato invece Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia.