'Le frasi della Albanese verso i giornalisti sono inaccettabili, eppure stiamo leggendo distinguo creativi, giustificazioni pelose dell’ingiustificabile. Assaltare un giornale è liberticida tanto quanto colpire una sede sindacale e, proprio questo tipo di comportamenti, sono stati espressioni purissime del fascismo. Quello vero. Registro che quando ci fu l’indecente attacco alla Camera del Lavoro di Roma, nel 2021, l’intero Paese si mobilitò con generosità, senza distinzioni, come era giusto ed essenziale fare. La stessa spinta unitaria, invece, oggi è evaporata, non è avvenuta – rileva Papaleo –. E allora, se una figura diventa così divisiva, così lontana dal valore dell’unità che, più di tutti gli altri, rappresenta il Primo Tricolore, credo sia giusto fare un passo indietro. Non sarebbe una sconfitta ma una prova di grande coerenza e coraggio sulla quale mi permetto di chiedere al Sindaco Massari un supplemento di riflessione.
La Cisl: 'Il sindaco di Reggio revochi il Primo tricolore a Francesca Albanese'
L’intervento del segretario Cisl Papaleo dopo la comunicazione del primo cittadino e alla luce del dibattito che sta toccando tutto il Paese
