Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La Cisl: 'Il sindaco di Reggio revochi il Primo tricolore a Francesca Albanese'

La Cisl: 'Il sindaco di Reggio revochi il Primo tricolore a Francesca Albanese'

L’intervento del segretario Cisl Papaleo dopo la comunicazione del primo cittadino e alla luce del dibattito che sta toccando tutto il Paese

2 minuti di lettura
'Il Primo Tricolore rappresenta la più importante onorificenza di Reggio Emilia, l’unica in Italia così intimamente connessa con la storia e il futuro del Paese: non riteniamo che Francesca Albanese possa meritare ancora questo riconoscimento'. Così Rosamaria Papaleo, leader di Cisl Emilia Centrale, interviene sulla questione tornata al centro delle scene per il famoso “monito ai giornalisti” della Albanese, pronunciato in seguito all’assalto degli antagonisti alla redazione del quotidiano La Stampa.


'Le frasi della Albanese verso i giornalisti sono inaccettabili, eppure stiamo leggendo distinguo creativi, giustificazioni pelose dell’ingiustificabile. Assaltare un giornale è liberticida tanto quanto colpire una sede sindacale e, proprio questo tipo di comportamenti, sono stati espressioni purissime del fascismo. Quello vero. Registro che quando ci fu l’indecente attacco alla Camera del Lavoro di Roma, nel 2021, l’intero Paese si mobilitò con generosità, senza distinzioni, come era giusto ed essenziale fare. La stessa spinta unitaria, invece, oggi è evaporata, non è avvenuta – rileva Papaleo –. E allora, se una figura diventa così divisiva, così lontana dal valore dell’unità che, più di tutti gli altri, rappresenta il Primo Tricolore, credo sia giusto fare un passo indietro. Non sarebbe una sconfitta ma una prova di grande coerenza e coraggio sulla quale mi permetto di chiedere al Sindaco Massari un supplemento di riflessione.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Sono certa che avrebbe dalla sua la gran parte di Reggio e dei reggiani, a cominciare da chi, come noi, si è speso per la pace in Medio Oriente, per collettare aiuti umanitari e non ha mai avuto dubbi nella condanna di tutti gli estremismi'.

Papaleo ricorda, infine, che nel Paese è in corso un confronto molto positivo e sinceramente democratico. A Firenze, ad esempio, l’Amministrazione che aveva promosso la cittadinanza onoraria per la special rapporteur dell’Onu, mossa come il Primo cittadino Massari dalla sua attività in Palestina, ha detto basta. La Sindaca, Sara Funaro, ha dichiarato di considerare 'inopportuna la cittadinanza onoraria ad una figura che ha dimostrato di creare più divisioni che messaggi di pace'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
‘Ospedale di Carpi, disastro in Rianimazione, muffe e allagamenti: specchio di una sanità a pezzi’

‘Ospedale di Carpi, disastro in Rianimazione, muffe e allagamenti: specchio di una sanità a pezzi’

Bologna, consigliere Diaco ammette: 'Ho sbagliato a votare per cittadinanza onoraria alla Albanese'

Bologna, consigliere Diaco ammette: 'Ho sbagliato a votare per cittadinanza onoraria alla Albanese'

Attacco a La Stampa, delirio di Francesca Albanese: 'Sia monito'

Attacco a La Stampa, delirio di Francesca Albanese: 'Sia monito'

Più soldi ai medici che prescrivono meno esami: anche Cgil, Cisl e Uil bocciano l'Ausl di Modena

Più soldi ai medici che prescrivono meno esami: anche Cgil, Cisl e Uil bocciano l'Ausl di Modena

Così il segretario Cgil Landini è riuscito a spaccare l'unità sindacale

Così il segretario Cgil Landini è riuscito a spaccare l'unità sindacale

Scuola, c'è il contratto per 13mila docenti e Ata modenesi. Esulta la Cisl

Scuola, c'è il contratto per 13mila docenti e Ata modenesi. Esulta la Cisl

Spazio ADV dedicata a Uil
Articoli più Letti Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

Modena, il presidente della Corte dei Conti che ha stroncato l'accordo Aimag-Hera incontra i sindaci

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

'Ritorno dei cassonetti a Modena, la Priolo ammette che vi potranno essere aumenti'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Urbanistica, monito Mezzetti: 'Troppi vincoli ed Ers rischiano di fare fallire i progetti', ma in Consiglio vince la linea PD-AVS

Urbanistica, monito Mezzetti: 'Troppi vincoli ed Ers rischiano di fare fallire i progetti', ma in Consiglio vince la linea PD-AVS

Modena, ecco la nuova piazza Riccò, il Comitato. 'Un funerale di alberi'

Modena, ecco la nuova piazza Riccò, il Comitato. 'Un funerale di alberi'

Modena, in 300 alla cena di Natale di Fratelli d'Italia con Malan

Modena, in 300 alla cena di Natale di Fratelli d'Italia con Malan

Von Der Leyen criticata da Coldiretti: 'Svende il riso europeo e giustifica il lavoro minorile'

Von Der Leyen criticata da Coldiretti: 'Svende il riso europeo e giustifica il lavoro minorile'