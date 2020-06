La consigliera della Lega si sposa: celebra il capogruppo Lega

Fiori d'arancio ieri per la consigliere comunale della Lega di Modena. La consigliera si è sposata in municipio a Modena con il fidanzato. A celebrare le nozze, rigorosamente in mascherina, è stato il collega di partito e compagno di banco in Consiglio comunale, il capogruppo della Lega. Per le norme anti covid erano presenti solamente i testimoni e i parenti più stretti ma questo non ha impedito agli sposi di festeggiare il loro giorno più bello. Alla coppia gli auguri della nostra redazione per una felice vita insieme.