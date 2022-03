La genesi del conflitto in Ucraina: la guerra del Donbass

Domani pomeriggio dalle 16:30 in largo Sant'Agostino a Modena sarà organizzato un presidio informativo sul conflitto che oppone Russia e Ucraina offrendo una analisi che parte dalla Guerra del Donbass. A promuovere l'iniziativa è il Circolo La Terra dei Padri.'I drammatici sviluppi di guerra in Ucraina vanno letti alla luce dei fatti del 2014 - ricorda il circolo La Terra dei Padri -. Otto anni di guerra verso le popolazioni russofone del Donbass da parte del governo Ucraino. Otto anni di silenzio da parte dei media occidentali; ecco dunque la necessità di conoscere e approfondire, per avere un quadro completo e corretto di ciò che sta accadendo, oltre la manipolazione mediatica.Lunedì 7 marzo La Terra dei Padri ha organizzato un incontro on line sulla strage di Odessa , avvenuta il 2 maggio 2014, quando estremisti nazionalisti ucraini trucidarono militanti di partiti di sinistra e sindacalisti, appartenenti alla popolazione russofona. Durante l'incontro è stata ospitata la testimonianza di Olga, una sopravvissuta a questo orrendo eccidio che ha raccontato la sua drammatica esperienza, con l'ausilio di foto inedite che hanno chiarito la dinamica degli eventi.Il presidio di sabato è organizzato con la collaborazione del gruppo Telegram Modena Libera e con l'adesione della lista Modena Sociale. é previsto l'intervento di Luca Rossi dell'Associazione Russia Emilia-Romagna.