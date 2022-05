La genesi della guerra in Ucraina: nuovo incontro a Modena

'La maggior parte delle ricostruzioni giornalistiche e televisive non analizza in profondità le cause del conflitto in corso tra Russia e Ucraina la cui miccia è stata accesa nel 2014, quando il cambio di regime a Kiev, causato dalla rivolta/golpe di Piazza Maidan portò al governo una classe politica filo-occidentale, profondamente russofoba che varò leggi punitive contro la popolazione di lingua russa ed incoraggiò la formazione di milizie armate ultra nazionaliste che compirono violenze e massacri contro i civili che provocarono per reazione la fuoriuscita della Crimea tramite un referendum che sancì l’adesione alla Russia e la rivolta dei territori di Donetsk e Lugansk, nella regione del Donbass'. La ricostruzione è fatta dal circolo culturale modenese La Terra dei Padri che domani, domenica 15 maggio, organizza un nuovo incontro sul tema in piazza Matteotti a Modena.Domenica 15 maggio in Piazza Matteotti alle 16,45 verranno ascoltate le testimonianze di Olga Ignatieva (qui il video) e Lilia, due cittadine ucraine di lingua russa che hanno vissuto sulla propria pelle le violenze e le discriminazioni contro la popolazione russofona, dopo il già citato cambio di regime a Kiev, di seguito interverranno Riccardo Paccosi del gruppo Emilia-Romagna Costituzionale, Luca Rossi dell’associazione Russia Emilia-Romagna e Luciano Lago di Terra dei Padri-Movimento Eurasiatista Internazionale, il sodalizio guidato dal filosofo russo Alexandr Dugin.