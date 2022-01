'La Polisportiva Saliceta riaccenda il riscaldamento in palestra'

La decisione, da parte della Polispostiva San Giuliano di spegnere il riscaldamento della palestra in uso, da accordo con la Provincia di Modena, dagli studenti delle scuole superiori Wiligelmo e Fermi (e che ieri ha portato alla decisione della dirigenza scolastica del Wiligelmo a interroperne l'utilizzo), non è piaciuta all'amministrazione provinciale che ha subito scritto ai gestori invitando al rispetto degli accordi e a riaccendere il riscaldamento. 'Lo spegnimento da parte dei gestori della polisportiva Saliceta San Giuliano dell’impianto di riscaldamento della palestra, utilizzata dagli studenti degli istituti Wiligelmo e del Fermi di Modena, non rispetta gli accordi con la Provincia che regolano l’utilizzo scolastico dell’impianto'A seguito dello spegnimento del riscaldamento, il Wiligelmo ha deciso di non utilizzare la palestra fino al 19 marzo, mentre il Fermi per ora sta continuando regolarmente le lezioni.Attualmente la Provincia utilizza, per le scuole superiori anche le palestre delle polisportive Sacca, Corassori e Modena est che non presentano problemi di riscaldamento.La Provincia, infatti, per far fronte alle esigenze delle scuole superiori modenesi in costante crescita in questi anni - conclude l'Ente di viale Martiri - deve ricorrere a palestre esterne, a integrazione dei quelle in dotazione negli istituti'Nella foto, il Presidente della Provincia Giandomenico Tomei