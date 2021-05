Lanzi (M5S): 'Non volevo offendere nessuno, La Pressa sia imparziale'

'Comprendo il dissenso politico che puntualmente la Vostra testata non manca di manifestare nei miei confronti, ma credo che dare un’interpretazione fantasiosa alle mie parole al solo fine di denigrarmi, significhi davvero oltrepassare il limite della civile continenza. È chiaro che non era mia intenzione offendere nessuno, men che meno scagliarmi contro una persona con disabilità. Il riferimento “non ho voluto infierire” era chiaramente riferito alle idee politiche della Signora, che si aveva attaccato il MoVimento 5 Stelle, nonostante noi fossimo in piazza proprio per recepire le istanze di tutti i cittadini e portarle in Parlamento'. Così il senatore M5S Gabriele Lanzi interviene su quanto pubblicato ieri da La Pressa in riferimento a un intervento Facebook dello stesso senatore.'Piuttosto il dovere di cronaca imporrebbe anche ai media locali (incluso il Vostro) una maggiore imparzialità. Un esempio? Venerdì 21 maggio il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e una folta delegazione di parlamentari del MoVimento 5 Stelle, tra cui anche la Vice Presidente del Senato, Paola Taverna, sono venuti in visita a diverse Eccellenze modenesi. La notizia è stata ignorata dalla maggior parte dei media locali, mentre la Vostra testata ne ha dato notizia soltanto nei giorni precedenti. Anche in questo caso riuscendo nell'intento di far passare un messaggio negativo contro il sottoscritto, invece di dare risalto all’attenzione mostrata dal Ministro Patuanelli e da numerosi parlamentari del M5S alle nostre Eccellenze locali'.