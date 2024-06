Lavorare o fare comparsate elettorali: la vera situazione sulla Mozarc-Bellco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nella consapevolezza che la perdita di questi posti di lavoro e di questa capacità produttiva danneggiano tutto il territorio e le sue comunità. Per questo, oltre all’arrivo di Bonaccini dei giorni scorsi, vedere il sindaco di Mirandola e tanti altri amministratori è stato un segnale importante di richiamo all’unità, perché ora ciascuno è chiamato a fare al meglio la sua parte.

I membri del direttivo della bassa modenese di Fratelli d’Italia già nella giornata di ieri hanno prontamente e direttamente informato il senatore Michele Barcaiuolo e il ministro Urso, che oltre a esprimere la loro personale solidarietà verso i lavoratori, si sono già attivati su questa difficile questione. Anche per questo è risultato a dir poco stonato l’intervento del presidente della regione, che ancora in piena modalità elettorale, ha di fatto scaricato sul governo ogni margine di intervento, senza alcuna menzione dei tanti impegni presi e disattesi con questo territorio'.



'Emblematica la più volte invocata Cispadana o il famigerato Payback Renzi-Draghi, una norma giuridicamente folle, che prevede che nel caso in cui la Regione spenda più del previsto in appalti di forniture sanitarie, questa possa rivalersi sulle aziende fornitrici di dispositivi medicali.



Cioè la regione può farsi restituire soldi già pagati alle aziende stesse, per forniture già eseguite al sistema sanitario. Ad oggi si tratta di 1,1 miliardi. Abbastanza per mettere in ginocchio l’intero settore. Questo è il vero problema: una norma “regalata” dal governo Renzi agli Italiani per finanziare i famosi 80 Euro e applicata dal governo Draghi. Per questo anche la presenza dell’ex sindaco Muzzarelli, in veste di vicepresidente della provincia, ha avuto più il sapore di un lancio di campagna elettorale per le regionali. Oggi si piange sulle ceneri di un incendio causato da una gestione regionale della sanità con i conti in rosso, che negli anni ha visto gare d’appalto con basi d’asta sempre più ridotte, che stanno strozzando anche le aziende del nostro distretto. Il senatore di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo ha lavorato concretamente con il circolo di Mirandola per spegnere questo incendio, bloccando più volte il Payback con emendamenti ad hoc ed incontrando direttamente in loco dirgenti e titolari di aziende biomedicali e non, con il reale scopo di comprenderne le necessità. Senza proclami di nessun genere. Certamente per il momento elettorale non aiuta, ma ci deve essere il responsabile impegno di ciascuno per affrontare questa crisi e tutelare questi lavoratori e le loro

famiglie, senza strumentalizzazioni'.



'In questi anni a Mirandola sono stati tanti gli investimenti a sostegno della formazione professionalizzante dell’ITS e anche il nuovo corso di laurea in ‘Ingegneria per l’innovazione in medicina’, che porterà qui nel cuore del distretto biomedicale gli studenti, rappresenta una grande opportunità' - chiude Massimo Marchesi.