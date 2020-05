'Le dimissioni di Cattabriga non siano per Seta un ritorno al passato'

'Venuti a conoscenza delle sue dimissioni rivolgiamo un ringraziamento al Presidente Seta Andrea Cattabriga per il suo impegno ed il modo in cui, nella distinzione dei ruolo e non poche difficoltà, dopo quasi due anni di conflitto delle gestione precedente, ha permesso di ripristinare in Seta un sistema di relazioni sindacali idoneo'. Cosi il Segretario Regionale della Faisa-Cisal Emilia Romagna, Maurizio Buzzoni commentando le dimissioni, formalizzate mercoledì, del Presidente della società pubblica di trasporti Seta, operante nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.'Le sue dimissioni non siano un motivo di ritorno al passato, quanto fatto di positivo nel periodo della sua Presidenza sia mantenuto in continuità, in primis per il rispetto dei lavoratori'