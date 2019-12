Lega Emilia, domani a Modena il no tax day con Garavaglia

Domani la Lega Emilia lancia il “No tax day”: appuntamento, aperto al pubblico alle 15, alla Sala Leonelli della Camera di Commercio di Modena, via Ganaceto 134. Ospite Massimo Garavaglia, ex vice-ministro Economia e Finanze.

“Il No tax day” rappresenta per la Lega l’occasione per spiegare nel dettaglio i contenuti di una manovra finanziaria inadeguata a rilanciare il Paese, basata solo sull’aumento di tasse e balzelli, che penalizzano il tessuto economico e imprenditoriale e colpisce le fasce più deboli – spiegano dalla segreteria modenese del Carroccio –. Tuttavia non sarà un incontro incentrato solo sulle critiche, ma sarà un momento di riflessione nel quale parleremo anche delle proposte della Lega per rilanciare sia la nostra Regione, chiamata al voto il prossimo 26 Gennaio, che l’Italia, mettendo in contrapposizione le due differenti idee di Paese, tra chi vuole abbassare la testa in Europa di fronte a Germania e Francia e chi, come noi, vuole tornare ad essere protagonista nelle scelte che contano”.