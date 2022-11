Lega Modena, il porta a porta dei rifiuti così non va

Hanno indossato pettorine fluo come gli operatori ecologici Hera, perché - dicono - i cittadini, con la raccolta porta a porta dei rifiuti si sono messi di fatto a lavorare per Hera senza ricevere in cambio nessun beneficio, né sotto il profilo delle tariffe e nemmeno sotto il profilo dell'inquinamento, considerato che a prescindere dalla quantità sempre minore di rifiuti indifferenziati prodotti, l'inceneritore continuerà ad andare a pieno regime, importando rifiuti da altre parti d'Italia.I consiglieri comunali, il segreterio cittadino del partito e i componenti del direttivo Lega Modena hanno voluto esporre alcune delle problematiche segnalate dai cittadini nell'avvio della modalità della raccolte dei rifiuti porta a porta. Iniziata a macchia di leopardo, in alcune zone mai partita nonostante gli annunci di avvio, con cittadini disorientati dalla contestuale presenza dei vecchi cassonetti e l'obbligo di utilizzare bidoncini e sacchetti da mettere in strada sulla base di un rigido calendario.Periodi troppo lunghi da una raccolta e l'altra che rende difficile mantenere in casa i rifiuti, soprattutto per chi non gode di spazi esterni o terrazzi. Insomma un disagio che per gli esponenti Lega giustificherebbe il fine se non fosse che i cittadini, a compensazione dell'impegno richiesto e del disagio generato, non hanno alcun vantaggio, anzi. Potrebbero in diversi casi pagare addirittura di più. E' per richimaare l'attenzione su queste problematiche e portarle all'attenzione del Comune che da un lato i consiglieri comunali portaranno la questione in consiglio e dall'altro, il 26 novembre ed il 3 dicembre, organizzeranno una raccolta firme per sostenere la richiesta di cambiamento. Per averlo i consiglieri leghiesti chiedono ad Hera e Comune di ascoltare i cittadini e di confrontarsi sulle singole problematiche che in termini differenti, riguardano comunque tutte le zone della città nelle quali il servizio è stato avviato