Lega Modena verso congresso: scontro tra Luigia Santoro e Alberto Bosi

Una data che però, data la situazione di stallo venutasi a creare, difficilmente verrà rispettata. Al momento infatti sono due le candidature 'forti' alla guida del partito ed entrambi i contendenti non sembrano intenzionati a fare passi indietro. Si tratta dell'attuale commissario cittadino e capogruppo a Modena Alberto Bosi e della consigliera comunale Luigia Santoro. Entrambi espressione dell'ala 'cattolica' del partito di Salvini (entrambi hanno esperienze al fianco di Giovanardi), Bosi e Santoro sono pronti ad andare allo scontro congressuale. Bosi si dice convinto di avere fatto un buon lavoro in questi mesi (nonostante l'addio al gruppo di De Maio e Baldini), mentre la Santoro rappresenterebbe un momento di discontinuità rispetto al passato. Uno scenario che ovviamente poco gradito ai vertici provinciali e regionali. Accanto ai loro nomi, potrebbero emergere comunque altre tre candidature da parte di un altro consigliere comunale (si fa il nome di Giovanni Bertoldi) e di due storici militanti modenesi.

