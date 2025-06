Lega Sassuolo: Giuseppe Vandelli capogruppo al posto di Menani in Consiglio Comunale

Il consigliere Giuseppe Vandelli subentra ufficialmente a Gian Francesco Menani nel ruolo di capogruppo del partito in Consiglio comunale.

A comunicarlo il segretario della Lega Sassuolo, Sharon Ruggeri.

“La nostra attività in Consiglio continuerà con impegno e coerenza – dichiara Ruggeri – e sono molto soddisfatta del lavoro svolto sino ad oggi dal gruppo Lega nei banchi dell’opposizione. È stato un lavoro attento, costruttivo e sempre rivolto alla tutela degli interessi dei cittadini sassolesi.”



“Sono grato della fiducia riposta in me dal partito. È un traguardo importante che fa seguito al numero di preferenze ottenute alle scorse elezioni amministrative, che con 84 voti mi hanno consentito di essere il primo eletto in lista.

Un ringraziamento davvero sentito al capogruppo uscente Francesco Menani, che ha dimostrato serietà ed impegno in tutti gli ambiti in cui si è speso in prima persona, vantando alle spalle una lunga esperienza da amministratore e da Sindaco e trasmettendomi consigli preziosi di cui farò certamente tesoro''negli anni a venire.Ad un anno dal voto continua credo di aver maturato l'esperienza necessaria per poter interpretare questo ruolo al meglio delle mie possibilità e sono pronto a mettermi di nuovo in gioco per Sassuolo.Rinnovo il mio impegno per un opposizione responsabile, costruttiva, ma senza sconti. All'insegna del pragmatismo e, quando possibile, del dialogo e dell'ascolto reciproco, ma che non conoscerà mezzi termini su alcuni temi di prioritaria importanza per la città.Primo fra tutti quello della sicurezza urbana, rispetto al quale stiamo assistendo ad una rapida e preoccupante degenerazione e su cui misuriamo in modo allarmante l'inerzia di questa giunta.”