Lega, Stefano Bargi sospeso dal partito

'Il consigliere regionale emiliano della Lega (Stefano Bargi, ndr) che ha richiesto e ottenuto il bonus partita Iva e' stato sospeso dal partito. Il provvedimento disciplinare è identico a quello assunto per i deputati che si trovano nella medesima situazione. L'immagine della Lega e la buona volonta' di migliaia di sostenitori non possono essere offesi da comportamenti sconvenienti, per quanto del tutto legali'. Così il consigliere Matteo Rancan, capogruppo Lega Salvini Premier nel Consiglio regionale dell'Emilia Romagna.

