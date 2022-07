Letta dopo gli occhi di tigre sogna 'un Pd come un quadro di Van Gogh'

Dopo l'invito ribadito in più occasioni a indossare gli occhi di tigre , il segretario nazionale del Pd Enrico Letta si lancia in un'altra ardita metafora. 'In uno dei passaggi della mia vita politica, un passaggio bello e interessante, dissi una cosa che poi ho lasciato da parte negli anni successivi: vorrei un Pd come un quadro di Van Gogh, quadri famosi per la nettezza dei colori. Un giallo che è giallo, un blu che è blu. Non ci sono colori sbiaditi. Tutto chiarissimo e tutto bellissimo. Credo molto oggi in questa idea, ci credevo anche prima ma l'ho applicata poco. Quando vi fanno una domanda pensate ai colori di un quadro di Van Gogh'.