'Liceo Fanti, contro l'Anpi intimidazioni vigliacche'

'L’avevamo denunciato e puntualmente è successo: è arrivato l’ennesimo attacco ai danni di una scuola e dei suoi insegnanti. E ancora una volta si tratta di attacchi pretestuosi e strumentali. La dinamica di quanto accaduto al liceo Fanti di Carpi è già stata ampiamente chiarita dall’Anpi provinciale. Quello che invece inquieta è la sistematicità di questi attacchi, che considero vere e proprie intimidazioni vigliacche che stanno creando un clima infame da caccia alle streghe'. Così Claudio Riso, segretario sindacato scuola Cgil Modena contro la presa di posizione di Fdi (nella foto Lorenzo Rizzo).

'L’obiettivo è chiaro: attenzionare attività, iniziative e progetti delle scuole e intervenire su tutto ciò che non è gradito o allineato, con vere e proprie aggressioni politiche e mediatiche ai danni degli insegnanti e delle scuole.

Veri e propri pizzini di Stato che hanno come effetto quello di intimidire e condizionare chi lavora nella scuola. Il tutto calpestando l’autonomia scolastica e la libertà di insegnamento. Un vero e proprio “trattamento” già riservato nelle settimane scorse al Meucci di Carpi, al Cattaneo-Deledda di Modena e per ben due volte al Fanti di Carpi. E ogni volta si grida alla propaganda o all’indottrinamento senza avere la più pallida idea di come funzioni l’autonomia scolastica e di cosa sia l’offerta formativa di ogni scuola - continua Riso -. Al personale e ai docenti del liceo Fanti vanno la vicinanza e il sostegno della Flc Cgil di Modena con la consapevolezza che questi attacchi sono gravi, spregiudicati e pericolosi. E siccome non sono destinati a fermarsi ed occorre lavorare insieme per rinforzare gli anticorpi che aiutino a resistere e a reagire, la Flc Cgil di Modena continuerà ad essere al fianco di tutte le scuole e di tutti i docenti che ogni giorno lavorano e si impegnano per la scuola della Costituzione'.