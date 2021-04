Linguaggio di genere, il Pd difende Gargano dalle offese ricevute

La Segreteria provinciale del Pd modenese esprime vicinanza all’amministrazione Gargano sul tema della e rovesciata che il Comune ha deciso di introdurre nella comunicazione social.“Ogni volta che in questo Paese si prova a parlare, e a praticare l'inclusione e a fare campagna di sensibilizzazione si scatena, soprattutto da parte della destra, una selva di attacchi che sconcertano per la virulenza e intensità - afferma la segreteria provinciale Pd -. E’ capitato anche per l’idea di innovazione del linguaggio social proposta dall’Amministrazione di Castelfranco Emilia, in linea peraltro con il Manifesto della comunicazione non ostile che questo territorio ha già adottato. Sono piovute, sia sui social ma anche sui media nazionali, non solo critiche – del tutto legittime – ma offese e improperi del tutto inaccettabili. La segreteria provinciale del Pd esprime vicinanza al sindaco Gargano e alla sua Giunta. Le parole d’odio non riusciranno a scalzare il rispetto dell’altro, che è principio cardine del vivere in comunità”.