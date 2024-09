Lista De Pascale, a Modena si va verso candidatura di Vincenzo Paldino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

l'ufficializzazione di Marco Franchini , è emersa in queste ore una clamorosa ipotesi. Tra gli otto nomi della lista potrebbe infatti esserci, volto noto nel mondo dell'associazionismo emiliano e ideatore della lista Modena Civica, presente in Consiglio comunale con la moglie Katia Parisi. Quello di Paldino sarebbe un nome in grado di aprire a un civismo vero la coalizione a traino Pd e intercetterebbe consensi ben oltre il recinto del centrosinistra.Per questo lo stesso De Pascale, consapevole dell'apporto numerico e valoriale di Paldino, ha fortemente voluto la sua candidatura, nonostante i maldipancia dei Dem di Modena che temono di avere un avversario troppo forte nella corsa a un posto in Regione.

Impossibile dimenticare del resto lo schiaffo patito da Modena Civica ad opera del sindaco Mezzetti che - dopo averne accarezzato a lungo il consenso in campagna elettorale - ha escluso il movimento dalla giunta, spingendo la stessa Parisi a un inevitabile uscita dalla maggioranza. A non temere, anzi a sostenere l'impegno diretto di Paldino, potrebbe invece essere l'ex sindaco Muzzarelli che con Modena Civica ha sempre coltivato un rapporto stretto, accettando anche un cambio di assessore in corsa.

Ma quali sono le possibilità concrete di elezione di un consigliere nella civica? Cinque anni fa nella lista di Bonaccini venne eletta Giulia Pigoni (in quota Calenda) e non è da escludere che un buon risultato anche quest'anno possa portare alla elezione di due consiglieri (Bologna e Modena appunto). Paldino dal canto suo non ha ancora sciolto le riserve anche perchè sarebbe la prima volta rispetto a un suo impegno diretto in politica, ma non è escluso che alla fine possa cedere al corteggiamento di De Pascale.

Sul fronte femminile la lista di De Pascale potrebbe accogliere Chiara Govenzana, ma al momento si tratta solamente di una ipotesi.

