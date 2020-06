Lockdown inutile, Venturi dice la verità... l'ira di Bonaccini

L'ex commissario all'emergenza Covid in Emilia Romagna, Sergio Venturi, ha pensato bene di dire a un mese dalla fine del lockdown che chiudere l'intero Paese è stato un errore 'Se dovessi rifare un lockdown domani, non lo rifarei come l'abbiamo fatto. Non si può chiudere un intero paese quando non ce n'è alcun bisogno' - ha detto il medico 67enne, ex assessore alla sanità,Punti nascita che i cittadini attendono ancora vengano riaperti dopo le promesse elettorali di Bonaccini.Venturi è uscito con questa perla di rara sagacia, due giorni fa in un diretta social coi Giovani Democratici. E ha aggiunto pure: 'Ho molto rispetto decisioni prese in quelle settimane, da chiunque. Lo ha fatto non immaginando di prendere decisioni sbagliate. Ma sarebbe tragico se non imparassimo da ciò che è accaduto'. Parole di verità, ma assolutamente tardive e che sconfessano l'intera politica sanitaria del Governo nei mesi di emergenza.Una politica che ha causato danni enormi all'economia e ha piegato la tenuta psicologica ed economica delle famiglie italiane. Fabbriche chiuse, droni, multe, autocertificazioni, funerali vietati. Lo stesso Venturi che minacciava i runner solitari e Bonaccini che invitava, con fare da Clint Eastwood, a visitare insieme a lui le terapie intensive prima di osare ad uscire di casa senza motivo. Tutto in nome dell'esigenza di 'salvare vite'., se ne esce dicendo che è stato un errore. Ma sì, abbiamo scherzato... Ci siamo sbagliati gente! Prossima volta faremo meglio.Ecco, nella visione di Paride per La Pressa il presidente Bonaccini non la prende benissimo...