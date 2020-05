Emilia Romagna, al commissario Venturi compenso da 9.200 euro al mese

Terminata l'emergenza coronavirus è tempo di fare i conti anche sui costi degli incarichi affidati dal presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Partiamo dal commissario Sergio Venturi, dimessosi a inizio maggio. Ricordiamo che l'ex assessore alla sanità era stato arruolato da Bonaccini il 5 marzo come commissario ad acta in aggiunta rispetto agli assessori presenti e - in particolare - all'assessore Raffaele Donini che aveva contratto il virus in modo asintomatico.Venturi venne poi confermato nel ruolo di commissario fino a fine luglio, ma - come noto - si è dimesso all'inizio di maggio con il rallentamento dell'epidemia.Ebbene, qual è stato il compenso per Venturi? 'Al Commissario ad acta - si legge nel decreto di marzo - spetta un compenso commisurato al 95% della somma della indennità di carica e di funzione del Presidente della Giunta regionale e un rimborso forfettario pari al 95% del rimborso forfettario mensile'. Tradotto: un importo complessivo di 9.270,72 euro di cui 7.125 euro per compenso e 2.145,72 per rimborso. Questo è quanto la Regione ha deliberato e pagato ufficialmente a Venturi.