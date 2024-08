L'ospedale unico della Bassa, grande promessa mancata di Muzzarelli e Barbolini, ora baluardo del centro destra

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Creando uno squilibrio sempre più evidente, se consideriamo anche l'ospedale di Sassuolo, tra la concentrazione di strutture ospedaliere nel raggio di 15 km dal centro di Modena e quello dei servizi garantiti in provincia. Dalla bassa all'appennino. Pur in uno scenario di impoverimento della rete provinciale derivato anche dall'assorbimento di risorse provocato prima dalla realizzazione dal mantenimento in opera dell'ospedale di Baggiovara e del Policlinico di Modena (al 1995 gestiti sotto un unica azienda Ospedaliera Universitaria, sganciata dall'Azienda USL), l'indirizzo politico sembrava (ma non si dimostrò tale) quello di mantenere quantomeno due ospedali di riferimento per l'area sud (montagna), a Pavullo e per l'area nord (bassa), a Mirandola.



Per Mirandola e per la Bassa si parlava e si progettava addirittura un ospedale di area, unico, quello di Mirandola, che avesse dimensioni e funzioni di un Policlinico di area. A sette piani.



Tutto nero su bianco, con tanto di pubblicazioni firmate dagli allora referenti della sanità modenese ed emiliano romagnola. E qui si ritorna all'eterno ritorno dei nomi dei politici PD. Entrambi poi diventati sindaci di Modena, per 20 anni al governo della città (trenta se aggiungiamo la parentesi Giorgio Pighi). Stiamo parlando di Giuliano Barbolini che oltre a dieci anni sulla poltrona di sindaco di Modena fu assessore regionale alla sanità e Giancarlo Muzzarelli, negli ultimi dieci anni sindaco di Modena, già Vicepresidente della provincia, già assessore regionale alle attività produttive e, nel 1994, assessore provinciale alla sanità oltre che, come sindaco di Modena, anche presidente della CTSS, Conferenza Territoriale Socio Sanitaria organismo politico da cui passano le politiche della sanità provinciale modenese. Un ruolo, in campo sanitario, che a livello provinciale, Muzzarelli ha sempre tenuto ben stretto. Anche negli ultimi anni. Fino a due mesi fa, quando dopo essere decaduto da sindaco, è stato sostituito alla presidenza della Conferenza Territoriale Sociale Sanitaria organismo politico in cui vengono elaborate e dal quale transitano gli indirizzi politici della sanità provinciale modenese.

Un Giancarlo Muzzarelli non più sindaco, ora senza ruoli e incarichi, che non ha mai nascosto l'ambizione di essere rieletto in Regione e, magari, ottenere l'incarico in un eventuale governo De Pascale, di Assessore. In particolare, alla sanità. Che lo porterebbe ad occuparsi nuovamente di quelle stesse politiche e di quelle scelte anche da lui attuate, o sconfessate, negli anni '90. Tra queste la promessa tradita di realizzare anche un grande ospedale della bassa, potenziando il presidio di Mirandola. Le cose, nonostante il colore politico del governo della Regione e di Modena sia rimasto lo stesso, con molti stessi nomi (tra questi, per Mirandola e Modena, non si può non ricordare quello di Palma Costi, assessore comunale a Modena nella giunta Barbolini, poi consigliere regionale), non sono andate così. E a riassumere e a ripetere da tempo questa storia di politica sanitaria che a Modena ha portato a 3 grandi ospedali nel raggio di 15 km e all'impoverimento e alla cancellazione dei presidi ospedalieri a nord e sud di una provincia che si estende per oltre 100 km, è stato Ubaldo Chiarotti che sulla difesa dell'ospedale di Mirandola e la promozione dell'ospedale della bassa ci ha speso una mezza vita. Fatta di disillusioni e illusioni tradite dalla politica al governo regionale, provinciale e comunale.

Oggi e da 5 anni a questa parte l'idea dell'ospedale unico baricentrico tra Carpi e Mirandola, tradita dai governi PCI-PDS-DS-PD è riemersa nel programma del centrodestra al governo di Mirandola negli ultimi 5 anni e riconfermata ora con l'elezione di Letizia Budri. Un'idea che a fatica riesce a farsi spazio e a resistere allo tzunami della politica regionale che ha scelto di individuare di fatto il baricentro della sanità dell'area nord a Carpi, sostituendo, per ora ancora sulla carta, il fatiscente ospedale con un grande ospedale di area ma spostato più verso i centri della bassa reggiana che quella di Modena. Segnando definitivamente il destino dell'ospedale di Mirandola. Tradendo, appunto, il sogno di un grande ospedale della bassa modenese, capace di garantire i servizi ad un bacino di circa 85.000 persone residenti nei comuni dell'area nord. Una sorta di policlinico della bassa con reparti distribuiti su sette piani. Non si andò oltre al quarto piano e la storia degli anni successivi è una sorta di sottrazione di servizi, compreso punti nascita, e posti letto. Un processo che ha avuto una accelerazione subito dopo il terremoto, quando chiusero reparti e servizi e vennero trasferiti con la promessa di un rientro che, dopo dieci anni, per molte parti, non è ancora avvenuto. Prima del terremoto ad oggi i posti letto previsti da oltre 200, ovvero 247 se consideriamo anche Finale, sono passati effettivi, garantiti a 101.



Nel video La Pressa che riproponiamo di seguito il riassunto di Ubaldo Chiarotti, presidente del Cmitato Salviamo l'ospedale della Bassa





Gi.Ga.