'Mancata elevazione della questura, occasione persa, Modena rilanci'

Il governo nonostante le rassicurazioni del Ministro degli interni, dott. Matteo Piantefosi, non ha ritenuto di includere la nostra Questura tra quelle che saranno elevate.Eppure l'iter era già avviato, i presupposti c'erano e ci sono tutti. Una pianta organica di circa 350 agenti per tutta la provincia non più rispondente alle necessità di un territorio cambiato dal lontano 1989, anno di riferimento per i nostri organici.Un esempio per tutti: nel 1990 gli addetti all'ex ufficio stranieri erano 6 per gestire le pratiche relative ai permessi di soggiorno di circa 5.000 persone; ora, a gestire le pratiche per 75.000 persone, ci sono circa 35 operatori, con un carico di lavoro triplicato!Sul punto ho presentato una interrogazione per chiedere aggiornamenti al Sindaco e investire, nuovamente, l'amministrazione comunale di questo tema che tocca uno dei diritti primari dei modenesi: la loro sicurezza.In questo quadro dove altre città ottengono un esplicito riconoscimento, occorre che la politica modenese si compatti al di là degli schieramenti e sostenga questa nostra battaglia. La destra nostrana svesta la giacca da tifosa del proprio partito e indossi, per una volta, quella giallo blu di Modena.Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia lavorate con noi per richiedere al Governo il rispetto degli impegni presi, per rispondere a richieste e bisogni di tutti i nostri concittadini'Antonio Carpentieri