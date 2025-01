Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Mirko De Carli, portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia, attacca il Pd modenese, che quest'oggi presenta in consiglio comunale una mozione sulla manifestazione anti aborto davanti al Policlinico di Modena: 'Con tutti i problemi che hanno Modena ed i modenesi - afferma De Carli - la prerogativa del Partito Democratico e dei consiglieri Bignardi e Giordano è quella di chiedere alla giunta di spostare la manifestazione anti aborto. Una manifestazione silenziosa, composta, assolutamente legittima e democratica, che in toni impeccabili ricorda il dramma silenzioso dell'aborto e delle vita nascenti uccise. Una mozione poco democratica quella del PD insomma - prosegue De Carli - che sa tanto di censura e di impedimento al libero arbitrio'.'Non è certo il Partito Democratico a decidere chi ha diritto a manifestare e come lo può fare. Fa inoltre molto poco onore a due consiglieri PD firmare un testo così palesemente pro abortista; ricordiamo loro che l'attuale 194 nasce non per concedere l'aborto come diritto ma per limitarlo. Ed in questa logica ben vengano gesti e sensibilizzazioni con lo scopo di illuminare le menti annebbiate di chi scambia un crimine (aborto) per diritto'.