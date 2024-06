Maranello, Guglielmo Sassi, anima storica della Destra, lascia il Consiglio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al suo posto entra in Consiglio Maria Sole Martucci.



'Per fortuna negli stessi giorni si è votato anche per l’europee e anche qui c’è stato un vincitore: Meloni. Per le Europee è logico che il merito sia di Giorgia quindi non mi dilungo ma dico solamente che il circolo di Maranello si era preso un convinto impegno, quello di sostenere Cavedagna e sapere che Stefano è diventato un parlamentare europeo è una grande soddisfazione. L’altra soddisfazione è che confrontando il voto delle europee con quello delle politiche del 2022, Maranello rispetto ad altri comuni della provincia e in particolar modo a quelli del distretto Ceramico è il paese che ha avuto un maggiore aumento in percentuale. Il mio impegno politico è iniziato nel 1970 quando aderii al Msi - ha ricordato Sassi -. Nel 1979 assieme ad altri amici, fra i quali il papà di Barbara, creammo la Lista per Maranello.



Nel dicembre del 2012 ero presente con mio figlio a Roma alla fondazione di Fratelli d’Italia. La mia storia politica dura pertanto da più di 50 anni e penso sia giunto il momento di lasciare spazio ai più giovani, perciò ho deciso che questo sarà il mio ultimo consiglio comunale.



'Col mio impegno spero di aver dimostrato che si può appartenere alla Destra sociale senza essere fascisti e ci si può impegnare e dare un contributo per il proprio paese anche stando all’opposizione. Grazie a chi ha votato Fratelli d’Italia e soprattutto agli amici che mi hanno dato la preferenza, ed ora spazio ai miei 'Fratelli' più giovani, ai quali vorrei dare un consiglio:

Non è difficile parlare, non è difficile dare una parola, è difficile mantenerla'.