'Onorata dell’incarico, ringrazio tutti per la fiducia accordatami. In qualità di amministratrice locale ho sempre avuto modo di occuparmi del benessere dei giovani e dello stretto rapporto con le scuole per contrastare l’abbandono scolastico, dei servizi educativi per l’infanzia e gli asili nido accessibili a tutti, di opportunità formative e di lavoro, di promozione della legalità e dello sport come strumento di salute e socialità, sicurezza ed equità sociale, la concreta accessibilità dei diritti democratici sul territorio - afferma la Costi -. Tutte queste tematiche resteranno il faro del mio impegno in Regione Emilia-Romagna. Condividerò prestissimo con le consigliere e i consiglieri componenti della Commissione le linee di lavoro, per contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi programmatici illustrati in Aula dal Presidente de Pascale, in particolare la necessità di una nuova legge sulla natalità'.