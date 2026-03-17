Maria Grazia Modena: 'Ex Amcm, l'albero più in salute è quello dipinto sul muro'

'L'albero più rigoglioso dell'area ex Amcm è quello del murales. Costa 20.000 euro, è stato pagato dal Comune di Modena, non ha bisogno di irrigazione e non rischia di morire per le isole di calore. Tutti gli altri, quelli veri, sono un'altra storia'. Così in una nota il consigliere Maria Grazia Modena.
'Con la risposta scritta all'interrogazione del Gruppo Consiliare ModenaperModena del 9 marzo 2026, l'assessore Carla Ferrari ha confermato quello che i cittadini vedono con i propri occhi: un'area quasi interamente impermeabilizzata, con verde insufficiente e in grave sofferenza, parcheggi problematici per chi usa la carrozzina e scale del parcheggio seminterrato lasciate al degrado serale. La novità è che ora sappiamo anche la risposta dell'Amministrazione a tutto questo: aspettiamo i residenti. Già, perché la soluzione indicata per il degrado delle scale — frequentate ogni giorno dagli utenti della palestra, del Supercinema Estivo e della Coop — è che 'la presenza dei residenti potrà essere un deterrente rispetto agli usi impropri'. Quando arriveranno i residenti, naturalmente. Tempistiche: non pervenute'.
'Sul verde la risposta è ancora più netta: non si può fare nulla, perché sotto c'è il garage o ci sono i sottoservizi.
'Il Gruppo Consiliare ModenaperModena depositerà una nuova interrogazione a risposta scritta per chiedere risposte concrete su tutti i punti rimasti inevasi: mappatura delle aree desigillabili, stato di salute delle piante e piano di intervento, verifica del sistema di irrigazione, rimozione del parallelepipedo nel parcheggio disabili, coinvolgimento della disability manager e misure immediate per la sicurezza delle scale — senza aspettare che arrivino i residenti'.