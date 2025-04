Massimo Bottura premiato dalla Meloni a Palazzo Chigi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa mattina il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e la premier Giorgia Meloni, nel cortile d’onore di Palazzo Chigi, hanno consegnato otto premi di 'Maestri dell’arte della cucina italiana' ad altrettanti protagonisti della gastronomia italiana. Tra loro anche il modenese Massimo Bottura.

Il riconoscimento, istituito con la legge 59/2024, premia chi si è distinto nel campo della gastronomia, valorizzando in Italia e all’estero le eccellenze italiane. Per il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida questo riconoscimento 'dà una risposta all’appello di chi si è affermato con la sua attività in Italia e nel mondo ma soffriva per vedere questa cosa riconosciuta ovunque ma non in patria'.

Premiati anche Iginio Massari (arte della pasticceria), Carlotta Fabbri (arte della gelateria), Franco Pepe (arte della pizza), Carlo Petrini (arte della gastronomia), Piercristiano Brazzale (arte casearia), Maria Francesca Di Martino (arte olivicola) e Riccardo Cotarella (arte vitivinicola).

'L'Italia – ha detto lo chef modenese – è una terra dalle tradizioni gastronomiche uniche al mondo, con artigiani che il mondo ci invidia. Con orgoglio ma anche con grande senso di responsabilità continuerò a portare avanti la nostra arte culinaria cercando sempre l'eccellenza, il rispetto delle materie prime e l'anima profonda delle nostre tradizioni'.