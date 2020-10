Masso si stacca dalla A1 e sfonda auto: grave consigliere Barcaiuolo

Gravissimo episodio ieri pomeriggio alle 18 sull'A1 in prossimità dello svincolo di uscita Modena Sud in direzione Modena. Un grosso masso si è improvvisamente staccato dal manto autostradale, probabilmente sollevato da terra dalle ruote di un grande veicolo, colpendo una vettura che transitava subito dietro. Tre le persone a bordo, tra cui il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo che sedeva nel lato passeggero. Il masso ha sfondato il parabrezza colpendo al volto proprio Barcaiuolo che stava facendo ritorno da Bologna con due collaboratori.Il consigliere è stato immediatamente soccorso dal 118 e si trova ora ricoverato in terapia intensiva. In ospedale è accorsa la moglie, Annalisa Arletti, capogruppo Fdi a Carpi. Il 41enne consigliere regionale, padre di una bambina, non è fortunatamente in pericolo di vita, ma l'urto è stato violento e i sanitari stanno svolgendo gli accertamenti del caso.Qui sotto il video girato questa mattina dal deputato di Fratelli d'Italia Galeazzo Bignami sul luogo dell'incidente. Nel video si nota la presenza di diversi massi sul manto dell'autostrada. Una situazione di una pericolosità assoluta, come rileva lo stesso Bignami chiamando in causa direttamente società Autostrade e annunciando una interrogazione parlamentare.