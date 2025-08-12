Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mastacchi: 'Appartamenti ad uso turistico, aggiornare le normative'

Mastacchi: 'Appartamenti ad uso turistico, aggiornare le normative'

'L'aggiornamento della normativa potrebbe rafforzare la competitività del sistema turistico regionale e migliorare la qualità dell’offerta ricettiva'

Un’interrogazione presentata alla Giunta dal consigliere Marco Mastacchi di Rete Civica entra nel merito della normativa regionale sulle strutture ricettive extralberghiere, in particolare riguardo gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico e sottolinea la necessità di un suo aggiornamento.
Il consigliere sottolinea come la normativa vigente, risalente al 2007, sia 'obsoleta a fronte dei cambiamenti tecnologici, socioeconomici e delle nuove esigenze del mercato turistico' e propone 'un aggiornamento normativo volto a introdurre criteri più flessibili per la classificazione, promuovere la trasparenza attraverso l'identificazione univoca delle strutture e migliorare la qualità complessiva dell'offerta ricettiva regionale. L'obiettivo è rafforzare la competitività del sistema turistico e allinearlo alle attuali priorità di qualità, sicurezza e sostenibilità'.
'Il riferimento normativo attuale è la Delibera di Giunta Regionale n. 802 del 2007, la quale, sebbene pionieristica quando è stata pubblicata, è considerata ormai obsoleta. A oltre quindici anni dalla sua adozione, il contesto di riferimento è profondamente cambiato, sia sotto il profilo normativo che sotto quello tecnologico e socioeconomico, rendendo necessario un aggiornamento della disciplina vigente per garantire una maggiore aderenza alle attuali dinamiche del settore. La crescente importanza delle piattaforme online ha modificato le dinamiche di prenotazione e gestione e hanno influenzato in modo significativo le modalità di fruizione.
Nello stesso tempo è cresciuta l’attenzione da parte dell’utenza verso standard più alti qualità, sicurezza e sostenibilità' - afferma Mastacchi.
'Sarebbe importante valorizzare l’impegno degli operatori che investono in dotazioni e servizi aggiuntivi, riconoscendone il contributo al miglioramento dell’offerta turistica complessiva, garantire maggiore flessibilità nei criteri di valutazione della capacità ricettiva, superando approcci rigidi e poco aderenti alla realtà delle strutture esistenti e promuovere la trasparenza e la legalità attraverso strumenti di identificazione univoca delle strutture, anche nei canali digitali, riducendo gli oneri burocratici per i gestori e rendendo più efficaci i controlli da parte degli enti preposti. L'aggiornamento della normativa potrebbe rafforzare la competitività del sistema turistico regionale, migliorare la qualità dell’offerta ricettiva, valorizzando le dotazioni e i servizi che oggi fanno la differenza per i turisti (come la presenza di dispositivi di sicurezza, comfort abitativo, servizi accessori), favorire una gestione più trasparente e tracciabile, anche attraverso l’introduzione di obblighi di identificazione e pubblicità (come il Codice Identificativo Nazionale), in linea con le migliori pratiche già adottate da altre Regioni. Questo ultimo punto è ritenuto fondamentale per contrastare l'abusivismo e garantire la legalità nel settore'.
