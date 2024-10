Mazzi: 'Modena, la sicurezza idraulica è una emergenza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

parole allarmanti pronunciate in Consiglio comunale da Vittorio Molinari neo assessore all'ambiente nella giunta Mezzetti.Parole che vengono sottoscritte anche dal consigliere della lista civica di opposizione, Andrea Mazzi.'Il dibattito sugli interventi alla cassa di espansione del fiume Secchia mi ha davvero preoccupato - afferma Mazzi -. Credevo che il nostro territorio, con le casse di espansione dei principali fiumi, fosse ben protetto.

In realtà, fin dagli anni '90, si sa che la cassa del Secchia è sottodimensionata e non progettata secondo le normative nazionali. Nulla è stato fatto per vent'anni, e solo dopo l'inondazione del 2014 sono iniziati i primi progetti e, ora, i primi lavori. Attualmente è in corso la sistemazione della cassa, ma una volta completata, sarà ancora dimensionata per piene con un tempo di ritorno di soli 20 anni, quando servirebbe almeno per 200. Con i cambiamenti climatici, il rischio è sempre più alto, come dimostrato dall’evento del maggio 2023 in Romagna, con precipitazioni eccezionali e fuori scala'.

'La città di Modena, finora, è stata risparmiata ma non possiamo contare sempre sulla buona stella. Occorre accelerare il più possibile la progettazione e la realizzazione degli interventi, se abbiamo a cuore il bene di Modena. Nel frattempo non è forse arrivato il momento di coinvolgere i cittadini in attività di protezione civile, dato che ci vorranno anni prima di avere un sistema di difesa adeguato?

La sicurezza idraulica è un’emergenza che dobbiamo affrontare presto e insieme'.