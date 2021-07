Medico di base per i senza fissa dimora, via libera alla legge Mumolo

Anche i senza fissa dimora potranno avere il medico di base in Emilia-Romagna. Lo prevede la legge approvata questa sera all'unanimità dall'Assemblea legislativa regionale.Mumolo ha allora deciso di intraprendere la strada della legge regionale e il progetto, dopo alcuni aggiustamenti,Il novero delle persone che vive in strada è cambiato. Fino a vent’anni fa erano soprattutto persone con problemi di salute, alcolismo e tossicodipendenza.Secondo il relatore della legge, però, “se c’è qualcosa che ci ha insegnato il Covid è che il diritto di curarsi è un diritto collettivo, anche per garantire la salute di tutti. Le persone senza dimora, proprio perché non hanno possibilità di curarsi se non recandosi al pronto soccorso, non sono state seguite in modo adeguato durante la pandemia. Ma con questa legge possiamo ridurre le diseguaglianze e avere un medico li farà sentire più cittadini”.', sottolinea il consigliere. Infatti oggi i clochard hanno comunque diritto all'assistenza al Pronto soccorso.Antonio Mumolo esprime soddisfazione per l'importante traguardo raggiunto e così afferma sulla sua pagina Facebook: 'Appena approvata all'unanimità in Assemblea Legislativa la 'Legge Mumolo'In Emilia Romagna anche le persone senza dimora potranno avere un medico di base. E' la prima Legge regionale in Italia che tutela la salute dei senza tetto. E' una legge di civiltà. E' l'emozione più grande per me'