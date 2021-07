Meloni: 'Usare green pass per limitare vita sociale è raggelante'

'L'idea di utilizzare il green pass per poter partecipare alla vita sociale è raggelante, è l'ultimo passo verso la realizzazione di una società orwelliana. Una follia anticostituzionale che Fratelli d'Italia respinge con forza. Per noi la libertà individuale è sacra e inviolabile'. Il tweet è firmato da Giorgia Meloni e arriva nel giorno in cui la regione Liguria vara il green pass obbligatorio per far visita ai familiari in ospedale e all'indomani dell'ok del generale Figliuolo alla restrizioni adottate in Francia per bar, ristoranti, cinema e mezzi di trasporto.