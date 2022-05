Meno armi e più soldi a sanità: Cgil e Rifondazione stanno con Donini

'Condividiamo pienamente le preoccupazioni dell'assessore regionale Raffaele Donini nel denunciare il mancato finanziamento della sanità per l'anno in corso. Una situazione drammatica che, senza interventi in tempi brevissimi, rischia di provocare un grave inasprimento delle relazioni all’interno delle aziende, tra chi ha responsabilità di governo, professionisti, rappresentanti politici, organizzazioni sindacali e utenti, che mette a rischio la tenuta e la qualità dei servizi. Nella sostanza, il finanziamento del fondo sanitario nazionale è stato aumentato di una quota complessiva pari a 2 miliardi di euro, risorse già vincolate su voci di bilancio predefinite (tra i quali ci sono i rinnovi dei contratti di lavoro dei dipendenti della sanità, relativi al triennio 2019-2021, peraltro già scaduti ancora prima di essere firmati)'. Così in una la Fp Cgil Emilia Romagna sottoscrive l'appello lanciato ieri da Donini.Ancor più esplicito l'intervento di Stefano Lugli e Paola Varesi co-segretari regionali Rifondazione Comunista Emilia-Romagna.'Siamo d’accordo con l’assessore regionale alla sanità dell’Emilia-Romagna Raffaele Donini: la salute viene prima della corsa al riarmo. Lo abbiamo detto fin dall'inizio, aumentare la spesa militare fino al 2% del Pil è una enormità: significa passare da 25,8 miliardi l’anno spesi per le armi a 38 miliardi l’anno. Risorse sottratte a sanità, scuola e welfare. Fanno dunque bene le regioni ad alzare la voce nei confronti di un governo che non copre 4 miliardi di rimborsi per le spese Covid sostenute dalle regioni e che nei prossimi anni ha in previsione di tagliare ulteriormente i fondi alla sanità quando già oggi la dotazione del fondo sanitario è insufficiente - affermano Lugli e Varesi -. Il tempo delle chiacchiere e dei proclami però è finito. Draghi è il leader più interventista d’Europa, il Pd ha sostenuto l'escalation militare in Ucraina e Letta è in prima fila per il riarmo. Quindi, se davvero Donini vuole farsi sentire deve chiedere al Presidente Draghi di rivedere le priorità di spesa indicate nel Def e deve chiedere al suo segretario di partito di cambiare linea politica. E se le spese continuano ad essere destinate alle armi e non agli ospedali, Donini deve chiedere al Ministro Speranza di lasciare un governo che non finanzia la sanità e mette le regioni davanti alla scelta o di alzare le tasse o di fare ulteriori tagli, oppure di mandare in disavanzo i bilanci sanitari delle regioni. Infine, in merito all’assenza di medici e infermieri, segnaliamo all’assessore Donini che è da almeno 10 anni che Rifondazione Comunista denuncia l’assurdità del numero chiuso nelle facoltà mediche e la carenza di programmazione nel turn-over che impedisce di avere medici e dirigenti formati e pronti ad entrare in servizio ad ogni pensionamento. Ci fa piacere che ora l’assessore se ne accorga ed intervenga, ma la rete sanitaria regionale è sotto stress da ben prima della pandemia, specie nelle aree più periferiche'.