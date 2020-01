Metodo Di Bella, scontro tra Fratelli d'Italia e Forza Italia

'Non si gioca sulla pelle delle persone'.spedisce un invito chiarissimo agli alleati diche ieri alla vigilia del voto in Emilia-Romagna avevano chiesto al nuovo corso che si aprirà in Regione dopo il 26 gennaio di aiutare i malati di tumore che intendano curarsi con il metodo Di Bella. Ma la capogruppo di Forza Italia al Senato invita la politica a fare un passo indietro. L'occasione è una conferenza stampa tenuta questa mattina all'Ant accanto a Raffaella Pannuti. 'Quando c'è in ballo la vita delle persone - ammonisce Bernini a margine dell'incontro - bisogna fare le cose serie. Non sono in grado di valutare questo metodo, perchè non sono un medico. Credo debba essere rivalutato e sperimentato ma se non ricordo male era già stata fatta una sperimentazione che non aveva funzionato come si sarebbe voluto'.Allora, è l'invito della forzista, 'non facciamo politica sulla pelle delle persone'. Bernini ricorda che la metodologia tradizionale di cura dei tumori 'per fortuna sta funzionando sempre meglio. Ci sono farmaci di nuova e nuovissima generazione per terapie oncologiche che funzionano benissimo'. Dunque 'se ci potrà essere una terapia ulteriore ugualmente performante va bene, ma non lo posso dire io, non lo può dire la politica. Lo devono dire degli scienziati che lo valutino con grande serietà'.