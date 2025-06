Mezzetti e Braglia su Amo: 'Fatto grave, siamo parte lesa'

'La comunicazione inviata da aMo, rigorosa e trasparente, consente di capire i passi compiuti dall'azienda rispetto a questo ammanco che è un fatto grave e motivo di grande preoccupazione. Dopo essere stati avvisati dall'azienda avevamo chiesto di procedere con speditezza nel produrre tutte le azioni necessarie a tutela dell'agenzia'. In una dichiarazione congiunta il sindaco Massimo Mezzetti e il presidente della Provincia Fabio Braglia intervengono sulla vicenda aMo.

'Abbiamo poi però accolto l'invito alla riservatezza per, come spiegato da aMo, evitare interferenze e rischi di compromissione del complesso lavoro di raccolta delle prove svolto dai legali, di valenza giuridica. Bene quindi che si sia giunti alla formalizzazione della denuncia che avverrà domani. Chiediamo che la magistratura faccia tutto ciò che è utile all'accertamento completo dei fatti e delle responsabilità. I nostri enti, Comune e Provincia di Modena sono ovviamente parte lesa e si costituiranno parte civile nel procedimento che scaturirà'.