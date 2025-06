Ammanco da 400mila euro in Amo, anomalie dal 2019: dipendente già licenziata

'Le anomalie su uno dei conti correnti di aMo che hanno portato agli approfondimenti poi sfociati nella formalizzazione di una denuncia, che sarà depositata domani in Procura, sono state individuate dal Direttore, il 16 aprile scorso, nell’ambito della predisposizione in prima persona di documenti utili ad adempiere alla normativa sulla trasparenza'. A intervenire nuovamente sull'ammanco da 400mila in Amo è la stessa agenzia.'Questo tipo di verifica ha fatto emergere un bonifico con destinatario diverso da quello avente titolo, del quale è stato chiesto conto all’impiegata addetta all’amministrazione e contabilità. Al riguardo è stato informato immediatamente l’Amministratore Unico. La dipendente, interpellata, ha prodotto documentazioni non idonee a fugare i dubbi emersi. Da questo evento sono scaturiti approfondimenti mirati, che hanno portato alla scoperta di ulteriori incongruenze. Rilevata la gravità di quanto stava emergendo, si è chiesta assistenza a professionisti legali, affinchè scandagliassero minuziosamente tutti gli archivi digitali dell’Agenzia con l’obiettivo di portare alla luce tutte le potenziali irregolarità. La priorità è stata da subito tutelare la Società e il pubblico interesse, così da poter procedere in tutte le sedi, anche giudiziarie. Contestualmente, dal 29 aprile, aMo ha proceduto a dare informazione riservata dell’accaduto, compatibilmente con il riserbo delle indagini legali in via di svolgimento, sia ai soci “di riferimento” che al Collegio Sindacale e al Revisore dei conti.Agli stessi è stata chiesta totale riservatezza, per evitare interferenze e rischi di compromissione del complesso lavoro di raccolta delle prove svolto dai legali, di valenza giuridica. Queste verifiche e perizie hanno portato ad una relazione di oltre 300 pagine che sarà depositata domani (mercoledì 25 giugno) in Procura per conto di aMo, a supporto della denuncia con riserva di costituzione di Parte Civile, a carico della dipendente con accesso alla contabilità'.'Poichè le anomalie individuate sarebbero iniziate nel 2019, si è ritenuto necessario informare, sempre in via riservata, ii precedenti Amministratore Unico, Direttore, Collegio Sindacale e Società di revisione. Nel frattempo, Agenzia si è attivata anche in sede disciplinare, con il licenziamento della dipendente. Infine, contestualmente a quanto sopra esposto, l'Agenzia ha provveduto a predisporre il Bilancio 2024, tenendo conto di tutte le anomalie riscontrate anche negli anni precedenti, rappresentando la situazione contabile così come risultate da tutti gli approfondimenti svolti, in un quadro normativo e contabile corretto e certificato.I tempi tecnici di produzione del Bilancio, stringenti, hanno portato ad una asincronia di alcuni giorni tra la produzione del documento inviato ai Soci per l’approvazione (15 giorni precedenti all’Assemblea) rispetto al deposito della denuncia, lasciando ai legali il tempo necessario per perfezionare la copiosa documentazione necessaria alla tutela in sede giudiziaria della Società. Il Bilancio verrà sottoposto all’approvazione degli Enti Soci nell’Assemblea del 30 giugno'.