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Mezzetti: 'Trionfa il No, i cittadini si sono dimostrati innamorati della Costituzione'

Mezzetti: 'Trionfa il No, i cittadini si sono dimostrati innamorati della Costituzione'

Il sindaco di Modena: 'Modena ha fatto la differenza per l'ampia partecipazione, è la vittoria della democrazia'

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'Il voto di questi due giorni rappresenta una vittoria della democrazia e Modena è tra le città che hanno contribuito a fare la differenza, a partire dalla grandissima partecipazione che ha visto un'affluenza di oltre il 70% ai seggi e il doppio delle tessere elettorali rilasciate in questi giorni rispetto all'ultimo referendum. Tanti elettori ed elettrici che si sono recati alle urne e hanno contribuito a un risultato solido che ha visto trionfare il NO rispetto alla riforma costituzionale'. Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti sul risultato del referedum (qui i dati Comune per Comune).


'I cittadini hanno dimostrato ancora una volta che quando la posta in gioco è la Costituzione la maggior parte degli italiani rimane immanorato della carta e suo geloso custode. E' stato quindi un voto nel merito del provvedimento che porta con sé un dato profondamente politico verso il Governo cui consiglio di essere molto più cauto rispetto ad altri progetti, come quello del premierato. In questo contesto la stra grande maggioranza dei cittadini modenesi e emiliano – romagnoli ha scelto la partecipazione e l'amore per la Costituzione: un buon segno di questo inizio di primavera' - chiude Mezzetti.

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