Sono passati 16 anni dalla morte di Paola Manzini. Scomparsa il 22 gennaio 2009, Manzini è stata questore della Camera dei Deputati, assessora a Scuola e Pari opportunità in Regione Emilia-Romagna, vicepresidente della Provincia di Modena.'Sono passati 16 anni dalla scomparsa di Paola Manzini, ma il tempo trascorso non ha attenuato la memoria della passione civile, dell’impegno per le istituzioni, dell’energia per realizzare gli obiettivi e più in generale delle sue capacità che sono tutt’oggi un esempio per tutti noi' - queste le parole di Stefano Vaccari e Andrea Ghiaroni segretari rispettivamente della Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena e di Vignola.'Una donna straordinaria, una politica acuta, aperta, preparatissima, che ha operato prima in Comune a Vignola, poi in Provincia, in Parlamento alla Camera dei Deputati, e infine assessore regionale con deleghe a scuola, formazione professionale, pari opportunità - afferma Giancarlo Muzzarelli -. Incarichi che ha sempre ricoperto con un grande senso delle istituzioni, capacità, dignità, onore. Una donna di valore, piena di energia, bellezza, amore. Ricordarla per me è un valore doppio: il rispetto per una persona di grande valore e per la convinzione per l'amore profuso. L'amore moltiplica'.