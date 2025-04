Modena: 17enne attrezzato per lo spaccio, con 20 dosi di hashish

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





È stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un ragazzo di 17 anni, cittadino italiano, fermato nella notte del 13 aprile dalla Polizia di Stato di Modena nei pressi del parco XXII Aprile.

Il giovane, italiano, è stato sorpreso intorno alle 3 del mattino dagli agenti della Squadra Volante, impegnati in un’attività di controllo del territorio. I poliziotti hanno notato due ragazzi con atteggiamento sospetto e hanno proceduto al controllo. Nella disponibilità del 17enne sono stati trovati circa 20 grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la cessione, oltre ad alcune decine di euro in contanti.

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriore sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento, confermando l’ipotesi investigativa di attività di spaccio.

Il giovane è stato arrestato e, nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna ha convalidato l’arresto.