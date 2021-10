Modena, 550 alloggi sul verde di Vaciglio: consegnate prime case convenzionate

I lavori alle cinque palazzine di Vaciglio, destinate alla locazione a canone calmierato per almeno 15 anni, sono quasi ultimati e, a verificarne l’avanzamento, nel corso di un sopralluogo in cantiere che si è svolto ieri sono stati Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena, Stefano Gianini di CDP Immobiliare SGR del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, Paolo Boleso, Head of residential and social infrastructure di InvestiRE SGR SpA (Gruppo Banca Finnat), Carlo Zini, presidente di Modena Estense spa, soggetto attuatore composto da AeC Costruzioni e CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, l’assessore all’Urbanistica del Comune Anna Maria Vandelli e Sara Montipo e Francesca Stermieri del gestore sociale Open Group; al progetto ha collaborato anche la Fondazione di Modena. Già a partire da inizio dicembre, i futuri conduttori, accompagnati dal gestore sociale, potranno visitare gli alloggi, mentre la sottoscrizione dei contratti di locazione è in programma entro fine anno. La consegna definitiva degli appartamenti è prevista per i primi mesi del 2022.Complessivamente, dei 124 appartamenti che compongono le palazzine destinate all’housing sociale (su un comparto di 550 alloggi), sono 61 gli appartamenti già assegnati: 12 gestiti direttamente dal Comune di Modena tramite Agenzia Casa e 49 dal soggetto attuatore sulla base della graduatoria, validata dall’Amministrazione, dei nuclei che hanno presentato manifestazione di interesse ad accedere agli alloggi in affitto a canone calmierato.Nelle prossime settimane proseguiranno gli incontri con le famiglie in graduatoria per l’assegnazione di ulteriori 31 alloggi e i percorsi avviati dal Comune per l’assegnazione degli 11 appartamenti gestiti dai Servizi sociali in coprogettazione con soggetti del Terzo Settore, mentre 21 appartamenti saranno gestiti dal soggetto attuatore.Le palazzine, realizzate dalla società Modena Estense spa di Carpi, una volta completate, saranno acquisite dal Fondo Emilia Romagna Social Housing, un Fondo comune di investimento istituito nel 2011 su iniziativa di Acri, l’associazione che riunisce le fondazioni di origine bancaria, il cui scopo primario è dare risposta al disagio abitativo attraverso un aumento della dotazione di alloggi sociali. Il fondo, gestito da InvestiRE sgr spa, è partecipato, tra gli altri, dalla Fondazione di Modena e dal Fondo Investimenti per l’Abitare gestito da CDP Immobiliare SGR del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.Insieme alle palazzine del social housing verranno completate le urbanizzazioni previste; nel nuovo quartiere residenziale, che sarà composto anche da edilizia convenzionata in vendita e da edilizia libera, sono in corso di ultimazione le due rotatorie di accesso al comparto, parzialmente già aperte, collegate da una strada di servizio al comparto. Il progetto prevede inoltre la predisposizione di verde pubblico e di percorsi ciclopedonali.