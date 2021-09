Modena, anche il Pd si scaglia contro cortei pacifici anti-Green Pass

Dopo le associazioni di categoria modenesi ( qui l'articolo ) anche il Pd modenese si scaglia contro le manifestazioni pacifiche in centro a Modena contro il Green Pass.“Il questore impartisca una prescrizione su modi e tempi delle future manifestazioni ‘no green pass’ dando indicazione affinché vengano svolte fuori dal centro storico o in giornate differenti dal sabato pomeriggio - scrive in una nota il Pd del quartiere Centro storico -. La libertà di manifestare, riconosciuta dalla Costituzione, deve essere bilanciata e contemperata con le relative esigenze di tutela del diritto al lavoro e all’iniziativa economica, pure previste dalla Costituzione. Il Pd del quartiere Centro storico esprime pertanto totale solidarietà ai commercianti e agli esercenti del Centro, e condanna fermamente le infiltrazioni di individui di estrema destra che sempre più spesso si mescolano ai manifestanti, inneggiando al fascismo e sfilando con il saluto romano. Individui che rappresentano un pericolo sociale e politico'.

