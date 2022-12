Modena, approvato alla unanimità il bilancio della Provincia

Via libera del Consiglio provinciale al bilancio 2023 e al Documento unico di programmazione (Dup) dove sono previsti gli investimenti della Provincia di Modena nei prossimi tre anni, che sono pari a quasi 73 milioni di euro già finanziati su strade e scuole superiori di cui oltre 61 milioni nel 2022, provenienti in parte anche dal Pnrr.Per Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia, «il prossimo sarà un anno di svolta per le Province che sono di nuovo protagoniste a sostegno delle ripresa; ci attendiamo da Governo e Parlamento una riforma della governance per rafforzare l’azione dell’ente e il potenziamento degli organici per far fronte alla mole degli investimenti previsti, a partire dall’ultimo tratto della nuova Pedemontana che completa un progetto fondamentale per il territorio, alla tangenziale di San Cesario, al grande sforzo sull’edilizia scolastica con i miglioramenti sismici ed energetici e la realizzazione di nuovo plessi per accogliere il crescente numero di studenti delle scuole superiori modenesi».Il prossimo anno le risorse investite sulla viabilità ammontano a oltre 36 milioni di euro, tra cui gli interventi sui ponti, le manutenzioni delle stradali, su frane e dissesti in Appennino, i nuovi tratti della Ciclovia del Sole tra Concordia e Mirandola.Sulla scuola, sempre nel 2023, sono previsti circa 25 milioni di investimenti, messi a disposizione dal Governo con le risorse del Pnrr, tra cui il miglioramento sismico del polo Cavazzi Sorbelli Marconi a Pavullo, e della palestra dell’istituto Meucci di Carpi, oltre alla realizzazione già in corso del nuovo edificio scolastico all’istituto Formiggini di Sassuolo e al miglioramento strutturale del Barozzi di Modena.Durante l’illustrazione del bilancio la sindaca di Formigine e consigliera Maria Costi ha sottolineato che «gli investimenti messi in campo sono significativi e testimoniano il grande lavoro del personale della Provincia, sia in fase di programmazione che di attuazione delle opere. La Provincia ha di fronte sfide importanti e il piano previsto per la crescita del territorio conferma la centralità dell’ente nella pianificazione e nello sviluppo della comunità modenese e il fatto che il bilancio sia stato adottato e approvato senza voti contrari, ne dimostra la qualità».Il bilancio è stato approvato all’unanimità dai presenti in consiglio.