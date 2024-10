Modena, Camillo Po: 'Con Galli a titolo personale, sono uscito dalla civica'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

inviatovi da Maria Grazia Modena in relazione al vostro servizio sulla presentazione della candidatura ieri a Modena di Andrea Galli nella lista civica Elena Ugolini di centrodestra alle prossime elezioni in Emilia Romagna, preciso che nessuno fra i presenti rappresentanti la candidatura ha spiegato l’appoggio di una qualsivoglia lista o partito al candidato Galli, tantomeno della lista ModenaxModena'. Così in una nota Camillo Po, dopo la presentazione di ieri e le polemiche sollevate dall'ex candidato sindaco.'Non l’ho fatto nemmeno io, non potendolo fare essendo uscito dalla lista ModenaxModena già dal giorno successivo lo spogliò elettorale. Era mia intenzione uscire dalla candidatura già prima delle elezioni per mia non condivisione delle idee e delle modalità anche operative scelte dalla Modena per la campagna elettorale.

Non l’ho fatto per rispetto dell’impegno e del lavoro di tutti gli altri candidati e per non recare nocumento alla lista. Sono rimasto in lista fino al termine delle elezioni, con il massimo impegno anche operativo, contribuendo perciò all’affermazione della lista. Infatti, sono risultato il primo dei non eletti. Passate le elezioni, ho lasciato la lista e la Modena ne è ben consapevole e perciò non è comprensibile la sua precisazione - chiude Po -. La mia presenza alla presentazione della candidatura di Andrea Galli era soltanto di supporto personale anche a ringraziamento del suo impegno in termini di esperienza e di capacità dato a molti di noi candidati non politicamente esperti, appunto nella precedente esperienza',