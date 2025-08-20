'Alla fine poco di nuovo e quel poco, almeno in parte, discutibile, però comprendo la necessità del PD di provare a salvare la faccia dimostrando di aver intrapreso con decisione le vie legali, che non cancellano per i più i ritardi, la mancata trasparenza, le ambiguità, ma basteranno al suo popolo per credere in un partito virtuoso e senza macchia nell’imminente raduno della Festa dell’Unità.
'Scandalo Amo, con la conferenza di Bosi il Pd tenta di salvare la faccia'
Maria Grazia Modena: 'Diciamo una conferenza stampa ad usum delphini'
