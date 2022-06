'Modena, campo nomadi abusivo via Divisioni Acqui: sindaco ordini sgombero'

Continuano ad aumentare le roulotte che stazionano abusivamente a poca distanza dalle scuole “Ferraris” e dall’asilo nido “Pantera Azzurra” e dal Palapanini ( qui l'articolo ).'Abbiamo ricevuto molteplici segnalazioni da residenti della zona preoccupati e, a seguito del sopralluogo che abbiamo fatto, possiamo affermare con certezza che si tratta di una sessantina di persone tra cui molti minorenni. La loro presenza oltre ad essere abusiva crea degrado e illegalità in una zona frequentata quotidianamente da tantissimi Modenesi. Il pericoloso silenzio dell’Amministrazione tutta, che ad oggi non ha ancora annunciato lo sgombero definitivo di questi personaggi, non fa altro che confermare la preoccupazione di Fratelli d’Italia sul tema del degrado e dell’illegalità che in questa citta continuano a dilagare. Muzzarelli batta un colpo e ripristini l’ordine e la legalità in quell’area - affermano Lorenzo Rizzo e Luca Negrini di Fdi -.'Non è la prima volta, a distanza di poco tempo, che in città nasca un campo abusivo, infatti, solo pochi mesi fa, come Fratelli d’Italia abbiamo acceso i riflettori su quello di Baggiovara. Noi saremo sempre dalla parte della legalità e quello che sta accadendo in via Divisioni Acqui è indegno di una città moderna e civile. Fa sorridere dover ricordare che chi si dichiara nomade dovrebbe nomadare. Ancora una volta siamo a constatare che mentre qualcuno parla tanto della Modena del futuro c’è ancora tantissimo da sistemare nella Modena del presente'.