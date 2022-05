Modena, campo nomadi abusivo: oltre 10 roulotte in via Divisione Acqui

Almeno una decina di roulotte, una cinquantina di persone che da un paio di mesi stazionano nell'area di via Divisione Acqui, nel parcheggio che si trova a poca distanza dalla Questura. Una situazione di degrado che si somma ad altre realtà simili già segnalate in città, a partire da quanto avvenuto nelle settimane scorse nella zona antistante a parco Ferrari. Il campo nomadi abusivo di fatto con tanto di campeggio, tavolini e minori inizialmente si era stabilito nei pressi della Coop per poi spostarsi nella zona del Luna Park.

