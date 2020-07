'Modena, centro paralizzato dai cantieri: Muzzarelli imiti Giovannini'

“Il Comune di Modena non ha preso spunto dalle altre amministrazioni vicine nell’abbassamento o congelamento delle tasse, almeno “copi” il sindaco di Bomporto Angelo Giovannini e conceda un “bonus” in denaro per gli esercenti che hanno visto le loro attività penalizzate dai numerosi cantieri pubblici aperti nelle ultime settimane”.

Così Piergiulio Giacobazzi, capogruppo Forza Italia in Consiglio comunale, sulle difficoltà dei negozianti a tenere aperte le loro attività per via dei numerosi cantieri, soprattutto in centro storico.

“I commercianti modenesi hanno dovuto chiudere per oltre 60 giorni le loro attività, con un bilancio drammatico, ed ora il traffico, soprattutto pedonale, in tante aree della città è bloccato da lavori pubblici, con totale vanificazione della piccola ripresa verificatasi dopo la riapertura post Covid-19. I commercianti sono molto preoccupati anche per l'imminente data di inizio dei saldi estivi, momento fondamentale per la sopravvivenza delle loro attività: ho depositato un'interrogazione urgente rivolta al sindaco ed all’Assessore competente per conoscere i tempi reali dei cantieri e per invitare la Giunta ad aiutare chi è penalizzato (e sono veramente in tanti) da questa situazione prevedendo una forma di bonus/risarcimento, come fatto a Bomporto”.